Páscoa do Shopping Taboão traz oficinas dos personagens Os Chocolix

O clima mais doce do ano está chegando e a magia da Páscoa toma conta do Shopping Taboão. Com oficinas exclusivas e gratuitas num cenário dos personagens Os Chocolix, desenho animado que atingiu o primeiro lugar no canal Nick Jr, a criançada pode se divertir na atração a partir do dia 28 de março.

Até 9 de abril, de segunda a quarta-feira, das 14h às 20h, o shopping recebe as oficinas de atividades manuais e pintura facial temática. Já de quinta-feira a domingo, das 15h às 18h, o encontro acontece na oficina de biscoitos, em uma grande parceria com a Biscoitê.

Para participar da programação, é necessário realizar a inscrição prévia pelo site do Shopping Taboão ou presencialmente, junto aos promotores do evento, pois as vagas são limitadas por turma das oficinas.

“O Shopping Taboão é o destino de muitas famílias que buscam lazer e diversão, por isso apostamos em uma atração lúdica e interativa onde os pequenos podem colocar a mão na massa e registrar na memória todo o encanto que envolve a Páscoa”, comenta Mariuche Ismerim, gerente de marketing do Shopping Taboão.

A ação no empreendimento integra a programação exclusiva com outros 27 shoppings da Aliansce Sonae + brMalls, que esperam receber até 45 mil crianças ao longo da campanha.

“Com o propósito de reforçar o posicionamento dos nossos shoppings como plataformas de entretenimento e de encantar e servir o consumidor, temos desenvolvido ações que gerem experiências exclusivas e diferenciadas para o público e de forma gratuita. A Páscoa Os Chocolix, em parceria com esse grande sucesso infantil, é mais uma delas. As famílias vão encontrar muita diversão e lazer de qualidade com os seus personagens favoritos na Páscoa dos nossos shoppings”, comenta Ana Paula Niemeyer, Diretora de Marketing da Aliansce Sonae + brMalls.