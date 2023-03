Vereadores de Taboão da Serra debatem bullying após crime em escola na Vila Sônia

Da CMTS

Na sessão da última terça-feira, 28, os vereadores de Taboão da Serra repercutiram o assassinato da professora Elizabeth Tenreiro, 71 anos, morta a facadas por um aluno de 13 anos na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo. A indignação com o caso serviu como um alerta para o sistema educacional taboanense.

Na segunda parte da sessão os vereadores entregaram uma homenagem, cópia do voto de louvor, ao deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega (Podemos), que assumiu o mandato no último dia 15 de março. O prefeito Aprígio prestigiou a sessão e usou a tribuna para parabenizar a Câmara Municipal e anunciou também que a municipalização da Rodovia Régis Bittencourt deve acontecer em breve.

O presidente da Câmara Municipal, Dr. André da Sorriso, criticou o modelo penal do Brasil e lembrou que em outros países, como nos Estados Unidos, onde um adolescente que comete um crime é julgado como adulto. “Aqui no Brasil a impunidade impera, sabemos que esse é um caso de bullying, mas mesmo assim, precisa ter uma punição exemplar”, diz.

O vereador Dr. Ronaldo Onishi usou a tribuna para mostrar sua indignação sobre o assassinato cruel da professora Elizabeth Tenreiro. “Precisamos rever muitas coisas, trágica, todos saímos ‘enlutecidos’ com tamanha atrocidade. A escola é um ambiente de aprendizado, para formar cidadãos. Esse fato merece uma reflexão de todos”, afirma.

Já a vereadora Érica Franquini disse estar profundamente triste com a notícia e lembrou que ela é autora de um projeto de lei de combate ao bullying, além de uma lei aprovada pela Câmara Municipal que prevê atendimento psicológico para os alunos da rede municipal. “Essa lei existe, mas não foi colocada em prática pela gestão passada, vou conversar com o prefeito Aprígio para colocar em prática”.

Por sua vez, o vereador Marcos Paulo lembrou que a Câmara Municipal já aprovou diversos projetos de combate ao bullying, mas ressaltou que é preciso que as famílias estejam mais presentes na criação dos filhos. “Na minha época sofri muito bullying na escola. No meu caso era ‘filho de crente’, mas nem por isso eu sai matando ninguém, não sai pegando faca. Mas a gente respondia a altura. Meu prisma é a falência da família. A instituição da família está falida. O bullying não pode justificar agressão, violência ou morte”, diz.

Joice Silva foi mais uma vereadora que foi à tribuna para comentar sobre o caso. “Um lamentável fato ocorrido, nessa escola tão próxima da nossa cidade cometido por um aluno, que estudou aqui em Taboão da Serra. Quando a gente vê uma criança matando professores, colegas, é muito triste. Triste ver o quanto a sociedade está doente”. Joice também tem um projeto que leva a conscientização contra o bullying para as escolas da cidade.

O vereador Anderson Nóbrega falou que esse é um assunto complexo e afeta muitos jovens e crianças. “Ele cometeu um crime muito bárbaro e vai pagar por isso. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas nesse caso, quem morreu também foram todos nós, a sociedade. Esse bullying precisar combatido, os pais precisam se aproximar mais dos filhos, das escolas. Os pais precisam perceber qualquer mudança no comportamento da criança e o Estado precisa dar toda estrutura psicológica para isso”.

HOMENAGEM

O deputado estadual Eduardo Nóbrega, recém-empossado na Alesp, participou do final da sessão ao lado do prefeito Aprígio. Ele recebeu das mãos dos vereadores uma cópia do voto de louvor aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade em outubro do ano passado.

Eduardo Nóbrega, que foi vereador por dois mandatos, disse que voltava para aquela casa com muita alegria e agradeceu o apoio que recebeu dos colegas parlamentares na eleição do ano passado.

“É um mandato coletivo, fruto da união de forças relevantes. Tenho uma enorme gratidão pelos 13 vereadores aqui de Taboão da Serra”.

O prefeito Aprígio também parabenizou o deputado estadual Eduardo Nóbrega. “É o deputado que mais teve votos na nossa região. Sei que ele tem um compromisso com a região e trará muitas emendas para Taboão. A homenagem que hoje é dedicada a ele é muito justa”.

Aprígio também disse que existe a previsão que nos próximos 30 dias a Rodovia Régis Bittencourt seja municipalizada, um dos projetos mais esperados pelo governo municipal e que irá permitir a abertura de pelo menos cinco ligações entre os bairros de Taboão da Serra e que hoje não pode ser feitas, uma vez que a estrada é uma concessão federal.