Passageiros de Taboão da Serra já podem utilizar o Cartão TOP nas linhas municipais de ônibus

A Autopass concluiu no dia 19 de agosto a implantação do processo de habilitação de todos os ônibus das viações Pirajuçara e Fervima no município de Taboão da Serra, para aceitação do Cartão TOP nas linhas municipais da cidade. O processo envolveu todas as etapas de preparação de infraestrutura para viabilizar a utilização da Plataforma TOP como novo meio de acesso e pagamento do transporte público do município, disponibilizando também novos validadores no interior dos ônibus aos passageiros.

A partir de agora, os passageiros de Taboão da Serra já estão habilitados a utilizar no transporte local o Cartão TOP, que é válido também nas linhas intermunicipais de ônibus da EMTU e nos trilhos da CPTM e do Metrô. Os passageiros que ainda possuem o BOM poderão comprar créditos no cartão até dia 31 de agosto e utilizá-lo até o final dos créditos. O cartão TOP sênior, especial e estudante seguem válidos até o final do ano.

Transição para o TOP

Iniciada em 2021, a transição para a Plataforma TOP é uma etapa importante do processo de modernização dos meios de pagamento no transporte público da capital e da região metropolitana de São Paulo. O novo Cartão TOP pode ser solicitado em mais de 80 lojas credenciadas por toda Capital e Região Metropolitana de São Paulo em locais estratégicos, para que o passageiro tenha facilidade na emissão. Esse pedido é totalmente gratuito. Além das lojas credenciadas, o cartão TOP também pode ser emitido nos canais abaixo:

Agendamento nas lojas: pelo link

Aplicativo TOP: disponível para download nos sistemas Android e iOS, o cadastro via aplicativo TOP é rápido e intuitivo. Após o cadastramento, o passageiro pode optar por retirar gratuitamente o cartão em um dos pontos físicos ou receber em casa pagando uma taxa de entrega no valor de R$ 22,30.

Estações do Metrô e da CPTM: postos de emissão do novo cartão TOP nas estações Granja Julieta, Prefeito Saladino, Utinga, São Caetano do Sul da CPTM além de Belém, Consolação e Jardim Colonial do Metrô. Horário de Atendimento: Granja Julieta e Belém, de Segunda a Domingo das 6 às 22h; Prefeito Saladino, Utinga, São Caetano, São Bento e Consolação, de Segunda a Sábado das 7 às 19h.

Créditos do BOM

Mesmo após a emissão do cartão TOP, os passageiros de Taboão da Serra que ainda têm o cartão BOM poderão utilizar normalmente os créditos já adquiridos até encerrar o saldo. Caso haja saldo residual igual ou inferior a uma tarifa do transporte regular no cartão BOM, o passageiro pode embarcar no sistema de trilhos do Metrô e CPTM, nos ônibus intermunicipais da EMTU ou nas linhas municipais de Taboão da Serra, sem qualquer prejuízo. Após essa última utilização, que dá direito ao desconto do restante do valor da passagem e em eventual integração, o cartão BOM é automaticamente cancelado. O saldo de créditos do BOM pode ser consultado nos validadores dos ônibus, ou por atendimento eletrônico da central telefônica, ambos no 11.3888.2200.

Sobre o TOP

Iniciativa do Governo de São Paulo, o novo cartão TOP é resultado do processo de digitalização dos meios de pagamento para acesso ao transporte público da Capital e Região Metropolitana. Aceito no Metrô, CPTM e ônibus da EMTU, inova ao oferecer para a população a opção de agregar ao cartão as funções de conta digital, cartão de débito e cartão de crédito, democratizando o acesso a serviços financeiros. Além do cartão, o passageiro dispõe do APP TOP para compra do Bilhete Digital QR Code e gerenciamento das demais funções. Para acompanhar todas as novidades do TOP, acesse www.boradetop.com.br. Mais informações e atendimento aos passageiros podem ser solicitados pelo WhatsApp do TOP (11 3888 2200) e via Facebook, Instagram e Twitter (@boradetop).

Sobre a Autopass

A Autopass é a maior empresa privada do País de soluções para mobilidade e bilhetagem eletrônica, gerenciando mais de 4,5 milhões de transações diárias, com mais de 11 milhões de cartões emitidos. Com o propósito de simplificar a mobilidade humana, é referência no desenvolvimento de soluções tecnológicas e inovadoras para o transporte coletivo que facilitam a vida do cidadão e contribuem para a construção de cidades inteligentes. Em 2021, a Autopass foi eleita a melhor “operadora de sistema de bilhetagem” pelo nono ano consecutivo pela revista Maiores & Melhores do Transporte. No mesmo ano foi inserida no ranking das 100 Empresas Mais Influentes em Mobilidade Urbana no Brasil pelo Estadão e Connected Smart Cities. Em 2022, foi vencedora na categoria Novas Tecnologias no Prêmio Vozes da Mobilidade Urbana.