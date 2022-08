Poupatempo recebe doações para a Campanha Inverno Solidário 2022

Direto da redação

Os postos do Poupatempo em todo o Estado de São Paulo seguem com a arrecadação de cobertores novos para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social a se aquecerem durante os dias de temperaturas baixas.

A Campanha Inverno Solidário 2022, iniciativa do Fundo Social de São Paulo (FUSSP), conta com o apoio de órgãos e programas como o Poupatempo para receberem os donativos. Estações de trens e Metrô e terminais de ônibus da EMTU também são pontos de coleta.

Em três meses, todas as unidades do Poupatempo no Estado já receberam quase 2,7 mil itens, que estão sendo distribuídos a instituições assistenciais das regiões onde foram doados, como hospitais e centros de acolhida. Este ano, a campanha irá até o dia 21 de setembro e o total de doações recebidas pelo Fundo Social chega a 215 mil.