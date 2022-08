Tributo à Marília Mendonça é atração gratuita no Raposo Shopping

Direto da redação

A cantora Lorena Alexandre, conhecida por fazer cover de Marília Mendonça, fará uma apresentação especial no dia 24 de setembro, no Raposo Shopping. O show gratuito será realizado das 19h às 20h30, na Praça de Alimentação do empreendimento.

A artista promete emocionar e envolver o público com um repertório cheio de grandes sucessos de Marília Mendonça, como “Sentimento Louco”, “Infiel” e “De quem é a culpa?”. A artista, que iniciou sua carreira em 2018, começou a ser comparada com a Rainha da Sofrência a partir do ano seguinte.

A apresentação integra a programação do Som na Praça do Raposo Shopping, que oferece aos clientes música ao vivo às sextas e sábados.