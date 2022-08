Campo do Scândia/Sapé vai ganhar gramado sintético

Por Vera Sampaio, da PMTS

Os moradores do Scândia, Panorama e região em breve contarão com uma área revitalizada para a prática esportiva. A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio das Secretarias de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, através do programa “100% Esporte para Todos” do Governo do Estado de São Paulo, iniciou as obras para instalação de grama sintética no Centro de Convivência do Scândia, mais conhecido como Campo do Sapé.

Localizado na Rua Antônio Marcos Torres com a Rua Ásia, o Campo do Sapé está recebendo diversas melhorias. “O Governo Aprígio veio para fazer a diferença e estamos fazendo. O Campo do Scândia/Sapé é o primeiro que essa administração está instalando gramado sintético e aqui vamos iniciar a captação de águas, fazendo os pontos de drenagem para que seja possível colocar o ‘tapete verde’ e novas traves, para que os nossos atletas, os nossos boleiros, os amantes de futebol, possam exercer suas atividades de lazer”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Olívio Nóbrega.

O prefeito Aprígio destacou que os investimentos no esporte não param. “Além da instalação da grama sintética aqui no Campo do Sapé, o Campo do Fortaleza, no Jardim Leme, receberá novo gramado sintético. Estamos construindo um Parque Linear no Marabá e também estamos investindo na revitalização dos espaços que se encontram em situação precária, localizados onde a população mais precisa, para que todos tenham locais apropriados e dignos para realização das suas atividades físicas”, declarou.