Direto da redação

O Sebrae está com inscrição aberta para o “Programa Agente Local de Inovação” para Micros e Pequenas Empresas de Taboão da Serra e região. O foco do programa é aumenta do faturamento e produtividade, através de consultorias especializadas e acompanhamento contínuo.

Para se inscrever basta CLICAR AQUI e preencher o pré-cadastro. São 200 vagas para todas as regiões atendidas pelo Sebrae-SP.