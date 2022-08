Comunitário recebe ações do “Mês da Habitação – Território em Transformação” neste sábado (27)

Direto da redação

Neste sábado (27) a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente de Taboão da Serra levará para o Jardim Comunitário as ações do “Mês da Habitação – Território em Transformação”. As atividades acontecerão das 10h às 16h, no Centro de Cultura e Esporte (CCE), na Rua Fernando Pessoa, 580, no Jardim das Margaridas, e todos os moradores estão convidados.

Haverá “Varal da Memória” com exposição de fotos que contam um pouco da trajetória do bairro; “Mapa da Comunidade” onde os participantes poderão identificar e marcar onde estão localizados; Jogo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS); além de plantio e doação de mudas de árvores nativas pelo Departamento de Meio Ambiente. Já de 22 a 26/08 acontece a Operação Cata-Bagulho.

As atividades do Mês da Habitação – Território em Transformação já foram levadas para os moradores do Ponte Alta, em 20/08, e da Travessa Irati no Jardim Trianon, em 13/08. Quem participou, aprovou a iniciativa. “Foi muito bom pra comunidade. Antigamente tinham muitas valetas, muita água, hoje em dia a gente vê a vitória que tivemos aqui dentro, junto com o Becos & Vielas, o crescimento do bairro, das ações sociais que a gente têm aqui para melhoria da nossa comunidade, das crianças. Hoje em dia agregamos mais conhecimentos para as crianças e para os próprios moradores também”, afirmou a moradora da Travessa Irati, Karen Rocha.

Marcela Hoenen, coordenadora de Trabalho Social da SEHAB, afirmou que as ações são um resgate. “Pra eles é um regate de fato da história, eles trazem um pouco dessa percepção, de falar nossa mudou e pra melhor, poder se ver, se reconhecer, teve gente que chorou, a criança achou a avó nas fotos, a outra a bisavó, os trabalhadores (da obra de urbanização) se reconheceram e eles se viram, então resgatar isso é um pouco de resgate da própria história”, declarou.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, Nílcio Regueira Dias, afirmou que ações do Mês da Habitação são um marco. “Vamos retomar as atividades de urbanização e concluir a regularização fundiária nessas três localidades: Travessa Irati, Ponte Alta e Jardim Comunitário. E as ações do Mês da Habitação acontecem para marcar essa retomada dos trabalhos que iniciamos há alguns anos e agora poderemos concluir esses processos, com participação popular, que é uma das marcas do Governo Aprígio.

Serviço:

Mês da Habitação – Território em Transformação

Ações Jardim Comunitário

Sábado, 26/08, das 10h às 16h

Local: Centro de Cultura e Esporte – Rua Fernando Pessoa, 580, Jardim das Margaridas