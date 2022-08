Recarga do Cartão Bom e Vale-Transporte termina no dia 31 de agosto em Taboão

Direto da redação

A Autopass concluiu no dia 19 de agosto a implantação do processo de habilitação de todos os ônibus da operadora das viações Pirajuçara e Fervima, de Taboão da Serra para aceitação do Cartão TOP nas linhas municipais das cidades.

Os passageiros que ainda possuem o BOM poderão comprar créditos no cartão até dia 31 de agosto e utilizá-lo até o final dos créditos. O cartão sênior, especial e estudante seguem válidos até o final do ano.

O processo envolveu todas as etapas de preparação de infraestrutura para viabilizar a utilização da Plataforma TOP como novo meio de acesso e pagamento do transporte público dos municípios, disponibilizando também novos validadores no interior dos ônibus aos passageiros.

A partir de agora, os passageiros de Taboão da Serra já estão habilitados a utilizar no transporte local o Cartão TOP, que é válido também nas linhas intermunicipais de ônibus da EMTU e nos trilhos da CPTM e do metrô.