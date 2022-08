Varíola dos macacos: Prefeitura de SP recomenda uso de máscaras para prevenir doença

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (24) um conjunto de medidas para a prevenção e o controle da monkeypox, ou varíola dos macacos, em escolas municipais, restaurantes, supermercados, salões de beleza, academias, hotéis e motéis.

A recomendação é a de que sejam reforçadas as medidas já adotadas durante a pandemia de Covid-19, como higienização frequente de superfícies, disponibilização de recipientes abastecidos com álcool em gel 70% ou de pias com água e sabão para a lavagem das mãos.