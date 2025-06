Patati Patatá Circo Show chega a Taboão da Serra no dia 23 de agosto com o espetáculo “Vem Sonhar”

Por Samara Matos, na redação

O espetáculo infantil “Vem Sonhar”, do Patati Patatá Circo Show, chega a Taboão da Serra no dia 23 de agosto. A temporada vai até 14 de setembro e promete encantar o público com números de mágica, acrobacias, malabarismos e as músicas da famosa dupla de palhaços.

Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 180 e podem ser comprados online, no site www.patatipatatacircoshow.com.br, pelo Sympla ou na bilheteria física do circo. O pagamento pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito.

As apresentações serão realizadas aos sábados, domingos e feriados, com sessões às 14h30, 17h e 19h30, no estacionamento do Shopping Taboão, na Rodovia Régis Bittencourt, 2643.

O espetáculo conta a história de Rinaldini, um jovem que sonha em se tornar um grande mágico e acaba dando vida aos personagens Patati e Patatá. A montagem mistura circo tradicional com música e teatro, em uma estrutura com capacidade para 850 pessoas, acessibilidade e ambiente climatizado.

O espetáculo é livre para todas as idades. Crianças de até 2 anos, que permanecerem no colo dos responsáveis, não pagam ingresso.

Serviço

Evento: Patati Patatá Circo Show – Espetáculo “Vem Sonhar”

Data: De 23 de agosto a 14 de setembro

Horários: Sábados, domingos e feriados – 14h30, 17h e 19h30

Local: Estacionamento do Shopping Taboão – Rod. Régis Bittencourt, 2643, Taboão da Serra – SP

Ingressos: R$ 30 a R$ 180 (com meia-entrada e parcelamento em até 12x)

Classificação: Livre

Capacidade: 850 pessoas

Acessibilidade: Sim

Informações: WhatsApp (11) 99440-8846 | patatipatatacircoshow.com.br