Frente fria derruba temperatura em Taboão da Serra; mínima pode chegar a 9°C nesta semana

Direto da redação

A frente fria que avança pelo estado de São Paulo vai manter Taboão da Serra sob clima gelado nos próximos dias. A temperatura mínima ao longo da semana pode chegar a 9°C, especialmente na sexta-feira (13), segundo a previsão meteorológica. A única possibilidade de chuva é nesta segunda-feira (9), mas o restante da semana deve seguir com tempo firme e predomínio de muitas nuvens.

Nesta segunda-feira (9), a chuva aparece de forma passageira ao longo do dia, acompanhada de trovoadas. A mínima é de 14°C e a máxima de 20°C. A umidade do ar chega a 100%, e os ventos sopram a cerca de 7 km/h.

Na terça-feira (10), o tempo fica mais seco, mas o sol ainda aparece entre muitas nuvens. As temperaturas caem um pouco, com mínima de 12°C e máxima de 19°C. A condição se mantém na quarta-feira (11), quando os termômetros variam entre 11°C e 18°C.

A quinta-feira (12) promete ser um dos dias mais frios da semana, com mínima de 10°C e máxima de 14°C. Já na sexta-feira (13), os moradores devem se preparar para o amanhecer mais gelado: a mínima prevista é de 9°C, com máxima de 18°C. Apesar do frio, não há previsão de chuva para esses dias.

Com a umidade do ar sempre acima dos 60% e o céu encoberto em grande parte do tempo, a sensação térmica deve ser ainda mais baixa, principalmente nas primeiras horas da manhã e à noite.