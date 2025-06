Vacina contra a dengue começa a ser aplicada nesta segunda-feira (9) em Taboão da Serra

Direto da redação

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra inicia nesta segunda-feira, 09 de junho, a cobertura vacinal no combate à dengue nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

A dose da vacina será disponibilizada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A dose só sera aplicada mediante apresentação da carteira do SUS, comprovante de endereço de Taboão da Serra, caderneta de vacinação e acompanhado dos pais ou responsáveis.

Segundo a Vigilância Epidemiológica de Taboão foram enviadas pelo Governo do Estado três mil doses da vacina tipo 1, 2, 3 e 4, e, segundo a pasta da Saúde estão cadastradas no sistema aproximadamente 2500 jovens do público-alvo da campanha.

O secretário de Saúde de Taboão, Dr. Ailton Bogalho Jr., ressaltou que, “a nossa cobertura vacinal contra a dengue será praticamente de cem por cento no município. A chegada dessas doses mostra o comprometimento do prefeito Engenheiro Daniel com a gestão de saúde da cidade”.

“Agora fica um alerta de extrema importância que os pais e responsáveis pelas crianças levem seus filhos para se imunizarem contra a dengue. A dose da vacina salva vidas e estará disponível em nossas Unidades Básicas de Saúde”, enfatizou Dr. Ailton Bogalho Jr.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a segunda dose da vacina contra a dengue acontece em setembro após três meses da primeira imunização.

Ações de combate à dengue

A Secretaria de Saúde junto com a pasta da Manutenção e a Defesa Civil do município vem atuando no combate à dengue desde o início de janeiro com a campanha “Com a Dengue Não Se Brinca”.

A campanha tem como objetivo promover ações conjuntas entre as secretarias para combater o mosquito da Dengue (Aedes Aegypti).

Entre as ações realizadas nos bairros estão a roçagem, capinagem, Cata Bagulho, material institucional de conscientização e orientação de como evitar a proliferação do mosquito da dengue.