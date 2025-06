Programa Saúde na escola imuniza alunos da rede municipal de ensino de Taboão da Serra

Direto da PMTS

Alunos da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Taboão da Serra foram imunizados através do Programa Saúde na Escola (PSE) e do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Segundo a Vigilância Epidemiológica de Tabõão, o objetivo dessa ação foi fortalecer a conexão entre educação e saúde para reduzir o risco de adoecimento entre crianças e adolescentes menores de 15 anos.

“Conseguimos identificar áreas com baixa cobertura vacinal além de melhorar a imunização dessas crianças. O Ministério da Saúde através do PNI em parceria com o nosso programa que propôs aos municípios essa estratégia de vacinação nas escolas”, explicou o secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr.

No balanço apresentado pela Secretaria de Saúde, quatorze escolas foram atendidas pelos programas em suas respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s).

A Vigilância Epidemiológica aplicou 699 doses das vacinas Influenza, Difteria, Tétano e Coqueluche (DTP), Varicela, HPV, Dupla Adulto, Meningocócica ACWY, Hepatite B, Poliomielite (VIP), Sarampo, Caxumba e Rubéola e Febre Amarela.

“Durante a ação conseguimos atualizar as cadernetas de vacinação incluindo a rotina e a dose contra a influenza. Tivemos ainda palestras com nutricionistas e toda uma rede de apoio da saúde para atender o programa”, disse Dr. Ailton Bogalho Jr.

Das quatorze escolas atendidas neste primeiro momento pelo PSE estão; EMEF Vinicius de Moraes (UBS do Jardim Margaridas), EMEB Papa Capim (UBS do Jardim Salete), EMEF Oscar Ramos Arantes do Nascimento (UBS Jardim Santa Cecília), EMEB Dona Benta (UBS Jardim Suína), EMEB Aninha (UBS Jardim Record), EMEB Franjinha (UBS do Parque Pinheiros), EMEB Saci Perere (UBS Tânia Regina), EMEFEM Rui Barbosa (UBS Maria José), EMEF Antonio Fenolio (UBS Panorama), EMEF Ugo Arduini (UBS Santo Onofre), EMEF Ayrton Senna (UBS Jardim das Oliveiras), EMEI Piteco (UBS Parque Laguna), EMEI Pica Pau Amarelo (UBS Jardim Clementino) e EMEF Ana Mafalda Barbosa de Carvalho (UBS Jardim Silvio Sampaio).