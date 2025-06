Fim de semana em Taboão da Serra será de chuva e céu nublado, com mínima de 15°C

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra será marcado por tempo instável e chuvas, principalmente no sábado e no domingo. Quem pretende sair de casa deve ficar atento às mudanças no clima e, se possível, levar o guarda-chuva.

Na sexta-feira (6), o tempo permanece sem previsão de chuva, mas o céu estará com muitas nuvens ao longo do dia e da noite. As temperaturas ficam entre 15°C e 21°C, com sensação de friozinho durante a madrugada e início da manhã.

O sábado (7) será de sol com nuvens pela manhã, mas à tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva, com 80% de chance de precipitação. A temperatura sobe um pouco, variando de 16°C a 22°C, e a umidade do ar se mantém alta, o que aumenta a sensação de abafamento antes das chuvas.

No domingo (8), o tempo será o mais fechado do fim de semana, com chuvas constantes ao longo do dia e da noite. A previsão indica 83% de chance de precipitação, com temperaturas entre 16°C e 23°C.