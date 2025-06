Polícia Militar recupera motocicleta roubada e prende suspeito em Taboão da Serra

Direto da redação

A Polícia Militar recuperou na noite de quarta-feira (4) uma motocicleta com queixa de roubo e prendeu um homem em flagrante por receptação em Taboão da Serra.

A ação foi realizada por policiais da Força Tática do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que, durante patrulhamento de rotina, abordaram o suspeito e identificaram o veículo como produto de roubo, com apoio do Centro de Operações da PM.

Segundo informações da Agência de Notícias da PMESP, o homem abordado admitiu que sabia da origem ilícita do veículo, mas alegou não ter participado diretamente do roubo. A moto havia sido roubada no dia 30 de maio.

Após a confirmação da ocorrência, o suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.