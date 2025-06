Escolas municipais de Taboão da Serra iniciam temporada de Festas Juninas neste sábado (7)

Direto da redação

Quem estava com saudade de participar de quermesses já pode comemorar. A temporada de Festas Juninas, promovida pelas escolas municipais da Prefeitura de Taboão da Serra, começa neste sábado, dia 7 de junho, e a diversão estará garantida. Todas as festividades são abertas ao público.

“Nossas escolas estão organizando as Festas Juninas com muito carinho, para que todas as famílias possam aproveitar esses momentos de integração e fortalecimento de vínculos. Agradeço o empenho de todos os profissionais e convido a população a participar e prestigiar nossas crianças”, destacou o secretário de Educação, Luciano Corrêa.

No primeiro final de semana de junho, 28 escolas realizarão o arraiais com tudo o que um bom festejo pede: danças juninas, brincadeiras clássicas, além de comidas e bebidas típicas.

Todas festas acontecerão nas próprias escolas, com exceção da EMEB Cecília Meirelles, que fará a comemoração no Ginásio Ayrton Senna (Rua José Francisco dos Santos, 120, Jardim Helena).

Confira a programação:

07 de junho – Sábado

10h às 14h

CMRH Amor Perfeito – R. Ana Maria da Conceição, 100 – Jardim Ouro Preto

PAC São Francisco de Assis – Rua José Gonçalves do Espírito Santo, 158, Jardim Trianon

PAC São João Maria Vianney – R. Colômbia, 100 – Jardim America

10h às 15h

EMEB Visconde de Sabugosa – R. Esmeralda, 11 – Jardim Salete

EMEB Ester Cordeiro de Souza – Av. Luís Antônio de Andrade Viêira, 455 – Jardim Trianon

PAC Dom Bosco – R. Leonor Florinda Barutti, 19, Parque Marabá

EMEB Aninha – R. Araçá, 10, Jardim Record

10h às 16h

EMEB Ayrton Senna​– R. Nilton Bertani dos Santos, 255 – Parque MarabÁ

EMEB Rui Barbosa – R. Armezinda de Jesus Pereira, 60 – Jardim Virginia

EMEB Santo Antônio – R. Ribeirão Preto, 135 – Arraial Paulista

EMEB Anjinho – R. José Copazi, 338 – Parque Albina

EMEB Saci Pererê – Rua Salvador Branco de Andrade, 190 – Jardim Sao Miguel

EMEB Cebolinha – R. Manoel Cassiano de Morães, 414 – Jardim Scândia

EMEB Aracy de Abreu Pestana – R. Zeicy Aparecida N Batista, 25 – Jardim Record

EMEB Cecília Meireles – Rua José Francisco dos Santos, 120, Jardim Helena

EMEB Maria José Luizetto Buscarini – R. Vicente Leporace, 305 – Jardim São Judas Tadeu

EMEB Emília – Rua Teófilo Ottoní, 305 – Parque Marabá

EMEB Magali – R. Sebastião Moraes de Camargo, 282 – Jardim Suiná

EMEB Antônio Fenólio / EMEBS – R. Carlos Fernandes, 171 – Parque Jacarandá

10h às 17h

EMEB Vinicius de Moraes – R. Paulo Augusto de Andrade, 350 – Jardim São Judas

11h às 14h

EMEB Pixuquinha – R. Anália Andrade Miranda, 154 – Jardim Bontempo

PAC Margarida Maria Alacoque – R. Iside Betro Lupo Issa, 28 – Jardim São Judas

PAC Santa Terezinha I – R. Iracema de Jesus Marquesine, 550 – Jardim Maria Rosa

11h às 16h

EMEB Rachel de Queiroz – R. Fortunato de Luca, 90 – Jardim Bonanza

EMEB Heitor Villa Lobos – R. Maria José Teixeira de Freitas, 31 – Jardim Kuabara

EMEB Tio Barnabé – Rua José Mielle, 90 – Jardim Trianon

11h às 17h

EMEB Maria Alice Borges Ghion – R. Helena Moraes de Oliveira, 596 – Parque Pinheiros

11h às 18h

EMEB Ana Mafalda Barbosa de Carvalho​ – R. Gabriel de Paula, 485 – Parque São Joaquim