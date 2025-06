Prefeito se reúne com servidores grevistas e atende uma das reivindicações; SindTaboão mantêm paralisação

Direto da Redação

Um grupo de funcionários públicos de Taboão da Serra realizou greve nesta quinta-feira (5) e caminharam do SindTaboão até a sede da Prefeitura, onde foram recebidos pelo prefeito Engenheiro Daniel. Com palavras de ordem, exibiam cartazes dizendo que o município tem o pior salário da região.

O prefeito Engenheiro Daniel foi até a porta da Prefeitura, onde conversou com os servidores. Em seguida, uma grande comissão desceu até o gabinete do prefeito onde apresentaram suas reivindicações, entre elas aumento do vale alimentação de 300 e pouco reais para R$ 1000, reposição de 7% referente aos governos dos ex-prefeitos Fernando Fernandes e Aprígio, vale-transporte e vencimento base maior que o mínimo nacional.

“De tudo que o sindicato pede, hoje o limite que eu tenho é a incorporação do abono de salário e trazer todos para o salário mínimo [nacional]. A gente fez um estudo e dá para implantar. Tanto que há 10 dias está na TaboãoPrev, que está estudando os impactos para ela também. Já mandamos o projeto para Câmara, que depende do aval dela para ser votado”, afirma Daniel.

Mesmo sem anunciar o fim da greve, o presidente do SindTaboão, Anderson Luís, celebrou a mobilização. “O dia de hoje foi histórico para o funcionalismo de Taboão da Serra. O sindicato, com a participação de cada funcionário que se comprometeu a vir conseguiu conquistar o aumento do salário base, que será o mesmo que o salário mínimo nacional. Agora vamos acompanhar o envio do projeto de lei à Câmara e sua votação. Nossa luta não termina aqui, só está começando”, diz.

Quanto às outras reivindicações, o prefeito se comprometeu a analisar as outras propostas a partir da aplicação do aumento e os reflexos financeiros da folha de pagamento.