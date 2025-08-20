Patati Patatá Circo Show estreia em Taboão da Serra com espetáculo para toda a família no sábado (23)

Com informações de Marcelo Valladão

Depois do maravilhoso sucesso do espetáculo no Tatuapé, assistido por mais de 3 milhões de pessoas, a dupla mais amada do Brasil inicia nova temporada em Taboão da Serra com o espetáculo Vem Sonhar!

O show conta a história do jovem Rinaldini, que desde pequeno teve o sonho de ser um grande mágico. O que ele não imaginava, é que em um certo dia, ao pegar um lápis e um papel para criar os seus personagens, ele iria dar vida a dupla de palhaços mais amada do Brasil.

Rinaldini ao lado dos seus melhores amigos, Patati Patatá e de uma incrível trupe circense, encantam a plateia com incríveis números de mágica, acrobacias, malabarismos e tudo isso embalado pelos maiores sucessos musicais da dupla mais amada do Brasil.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente online, através do site ou na bilheteria física no circo.

Com produção da Rinaldi Produções, detentora da marca Patati Patatá, em parceria com a Três16 Entretenimento, o projeto reúne tecnologia de ponta, qualidade artística e uma proposta clara: oferecer uma experiência memorável ao público familiar brasileiro.

O espetáculo já é considerado um dos maiores sucessos do entretenimento infantil no país, reunindo música, emoção e interação em um formato acessível e envolvente.

Taboão da Serra marca mais uma etapa da turnê nacional do espetáculo. Confira a programação completa. (www.sympla.com.br)