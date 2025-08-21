Itapecerica da Serra recebe Festival Gastronômico Volta ao Mundo de 22 a 24 de agosto

Direto da redação

O Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra será o destino certo para quem ama gastronomia e cultura neste fim de semana. Entre os dias 22 e 24 de agosto, a cidade recebe o Festival Gastronômico Volta ao Mundo, evento que reúne mais de 50 opções de pratos típicos de 20 países diferentes. A entrada é gratuita, e a programação também inclui shows ao vivo e atrações para crianças, garantindo diversão para toda a família.

O festival promete uma verdadeira viagem internacional sem sair de Itapecerica. Entre as opções, estarão pratos da Coreia do Sul, Japão, China, Uruguai, Espanha, Argentina, Síria, Itália e Estados Unidos, além de sabores tradicionais do Brasil, como os pampas gaúchos e doces mineiros.

Para os amantes de cerveja, a atração é o espaço especial de chopp artesanal e importado, com rótulos da Austrália, República Tcheca, Alemanha, Bélgica, Itália, Reino Unido, Rússia, EUA e Brasil.

Festival do Hambúrguer

Um dos grandes destaques será o Festival do Hambúrguer, que traz versões inspiradas nos Estados Unidos, como o Smash de Nova Iorque, o tradicional Hambúrguer Texano e o saboroso Burger de Chicago.

Música e cultura com entrada gratuita

Além da gastronomia, o festival terá uma agenda cultural variada, com shows gratuitos que devem atrair moradores e visitantes da região.

Programação musical:

22/8 (sexta-feira) – 20h: Tributo ao Paralamas do Sucesso e Titãs

23/8 (sábado) – 16h: Tributo ao Jota Quest | 20h: Tributo à Banda Mamonas Assassinas

24/8 (domingo) – 15h30: Acústico com Bruno Freitas | 19h: Tributo ao Raul Seixas

Espaço para toda a família

O evento também contará com parquinho infantil, para que os pequenos possam se divertir enquanto os adultos aproveitam a gastronomia e os shows.

O Festival Gastronômico Volta ao Mundo será realizado no Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra, localizado na Avenida Dona Anila, 1001.