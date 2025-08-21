Vídeo: Suspeito de roubar idosa em Santo Amaro é preso após ser flagrado pelo monitoramento da GCM ao entrar em Taboão

Direto da redação

Um homem suspeito de praticar roubo contra uma idosa em Santo Amaro, na capital paulista, foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra nesta quarta-feira (20). O suspeito foi identificado quando entrou na cidade e foi detectado pelo sistema de monitoramento, que apontou a circulação de uma motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor cinza, utilizada no crime.

As câmeras flagraram o veículo e, com apoio das equipes em campo, os guardas realizaram a abordagem próximo à base da corporação. Na vistoria, foram constatados sinais de adulteração no chassi da moto, além da apreensão de um suéter idêntico ao usado pelo autor do roubo contra a idosa, que chegou a cair no chão durante a ação criminosa.

A investigação confirmou que a motocicleta, com placa adulterada, havia sido furtada no dia 1º de agosto em Santo Amaro. O homem alegou ter comprado o veículo por meio do Marketplace do Facebook, pagando em dinheiro, mas não apresentou qualquer documento que comprovasse a negociação.

Com ele também foram encontrados R$ 750 em espécie, que foram apreendidos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra como adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A Polícia Civil de Santo Amaro dará continuidade às investigações utilizando as imagens do crime e os objetos recolhidos para esclarecer a participação do suspeito no roubo.