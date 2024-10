Pedro Sampaio e Luan Santana são atrações confirmadas do Embu Country Fest; Confira a Programação

Direto da redação

De 7 a 11 de novembro, o Parque do Lago Francisco Rizzo será palco da mais nova edição do Embu Country Fest, um festival que promete agitar a cidade com uma programação recheada de música, gastronomia e diversão.

Neste ano, o festival contará com a presença de artistas renomados como Maiara e Maraisa, Pedro Sampaio, Luan Santana e muitos outros. Os shows terão início às 17h30, embora os horários específicos de cada apresentação ainda não tenham sido divulgados.

Programação Confirmada:

– Quinta-feira (7/11): Maiara e Maraisa

– Sexta-feira (8/11): Pedro Sampaio, Latitude 10 e Rei da Cacimbinha

– Sábado (9/11):Nadson Ferinha e Mari Fernandez

– Domingo (10/11):Luan Santana

Além dos shows, o evento oferecerá uma feira gastronômica e um parque de diversão, garantindo entretenimento para toda a família.

Os ingressos para o evento são gratuitos, porém é necessário retirar os bilhetes através do site da Sympla e levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições de caridade.

Local: Parque Francisco Rizzo, Rua Alberto Giosa, 300, Jardim Arabutan, Embu das Artes, SP

Ingressos: Grátis (disponíveis até 10/11/2024)

Horário: A partir das 17h30