Petrobras anuncia redução da gasolina, diesel e gás de cozinha

Por Samara Matos, na redação

O presidente da Petrobras (PETR4), Jean Paul Prates, anunciou nesta terça-feira, 16, a redução nos preços da gasolina, óleo diesel, e o GLP, do gás de cozinha para as distribuidoras a partir de quarta-feira, 17. A mudança acontece após a estatal definir o fim da paridade de importação do petróleo e uma nova política de preços.

O preço médio de venda de gasolina da Petrobras às distribuidoras passará de R$ 3,18 para R$ 2,78 por litro, redução de R$ 0,40 por litro.

O preço médio do diesel passará de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro, uma redução de R$ 0,44 por litro.

O preço médio do GLP, gás de cozinha passará de R$ 3,22 para 2,53 por kg, uma redução de R$ 0,69 por kg.

“Não é uma volta ao passado, estamos colocando um filtro que a empresa Petrobras consegue fazer para amortecer esses efeitos. Essa é a vantagem de ter refino e autossuficiência em petróleo”, afirmou Jean Paul Prates, em entrevista ao lado do ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, em Brasilia