ViaQuatro inaugura nova identidade da ‘Estação Vila Sônia – Professora Elisabeth Tenreiro’ nesta quarta-feira (17)

A ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô em São Paulo, inaugura nesta quarta-feira (17), a partir das 10h, a nova identidade visual da Estação Vila Sônia, que passa a se chamar “Estação Vila Sônia – Professora Elisabeth Tenreiro”, em homenagem à educadora de 71 anos, vítima do ataque à Escola Estadual Thomazia Montoro, em 27 de março. A cerimônia contará com cerca de 200 crianças da unidade escolar e terá a presença do governador do Estado de SP, Tarcísio de Freitas, e do novo CEO do Grupo CCR, Miguel Setas.

A homenagem acontecerá nas dependências da estação e contará com o painel “Que mensagem deseja repercutir no mundo” trazendo, através de desenhos e palavras, mensagens de esperança e conforto escritas pelos próprios alunos da escola. A iniciativa faz parte da atividade realizada em conjunto com voluntários do Projeto Help, que esteve no dia 24 de abril na escola, a fim de prestar acolhimento emocional aos alunos e educadores após a tragédia.

As atividades terão a apresentação musical do Instituto Baccarelli, com a participação do quarteto de cordas, a fim de levar um momento de leveza e lazer ao público, além de homenagear a professora, por sua jornada profissional. Familiares da educadora estarão presentes, como a filha Fernanda Moraes Barros, que falará durante a cerimônia, além do secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini. Também haverá a confecção de dois painéis em formato de árvores, que serão pintados e ficarão expostos no espaço por três meses.

Segundo o Diretor da ViaQuatro e ViaMobilidade, Francisco Pierrini, os trens da Linha 4 já passarão a contar com avisos sonoros incluindo o nome da professora. “Fizemos tudo com muito carinho e respeito à professora Elisabeth Tenreiro e a seus familiares, alunos e amigos. Quisemos fazer uma homenagem muito além das placas, porque ela era uma demonstração do carinho na sua missão de educar as nossas crianças, que serão o futuro do Brasil”, diz.

Por décadas, Elisabeth trabalhou no Instituto Adolf Lutz, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Defensora aguerrida da ciência, a educadora lecionava a disciplina aos alunos da escola estadual. Por essa razão, todos os estudantes presentes na solenidade receberão exemplares do livro “O Grande Livro de Ciências do Manual do Mundo”.

Em 15 de abril, o governo do Estado publicou, no Diário Oficial, a determinação para a alteração do nome da Estação Vila Sônia, em homenagem à docente. Embora estivesse aposentada como técnica do Instituto Adolfo Lutz desde 2020, Elisabeth seguiu ensinando, até perder a vida após um adolescente invadir a escola e ferir outras quatro pessoas.