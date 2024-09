Pirajuçara amplia frota de ônibus com ar-condicionado em Taboão da Serra

Direto da redação

A Viação Pirajuçara anunciou a ampliação de sua frota de ônibus climatizados em Taboão da Serra. Nesta semana, imagens de um dos novos veículos circularam nas redes sociais, gerando expectativa entre os moradores.

A empresa confirmou que serão 20 novos ônibus, divididos igualmente entre a Pirajuçara e a Fervima, outra companhia do mesmo grupo que também atua na cidade. Os novos veículos seguem o padrão dos mais modernos em operação, equipados com carroceria Caio Apache Vip, chassis Mercedes-Benz OF1726L, ar-condicionado, tomadas USB, vidros colados e motores com tecnologia Euro 6, voltados para a redução de poluentes.

Atualmente, o sistema municipal de Taboão da Serra conta com 20 ônibus climatizados. Com a chegada da nova frota, o número de veículos com ar-condicionado saltará para 40, de um total de 100 em circulação. Antes de entrarem em operação, os novos coletivos ainda passarão por testes de fábrica e inspeções internas da empresa.