Motorista de aplicativo é agredida com “mata-leão” por passageiro que se recusou a pagar corrida em Osasco

Direto da redação

Na última semana, a motorista de aplicativo Larissa Freire, de 26 anos, foi brutalmente agredida por um passageiro que se recusou a pagar pela corrida em Osasco, na Grande São Paulo. Câmeras instaladas no veículo flagraram o momento em que o homem, que estava acompanhado de uma mulher e uma criança, iniciou uma discussão sobre o pagamento e, em seguida, atacou a condutora com um golpe de “mata-leão”.

Larissa divulgou as imagens da agressão nas redes sociais, onde o caso rapidamente viralizou. Segundo o relato, o passageiro tentou adiar o pagamento para uma próxima corrida, o que foi negado pela motorista. Após um confronto verbal, o homem saiu do veículo, mas retornou para atacar Larissa, que estava tentando sair do local.

Após o ataque, Larissa foi até a delegacia para registrar o ocorrido, que foi classificado como lesão corporal e dano ao patrimônio. O passageiro foi banido da plataforma pela Uber, que se comprometeu a colaborar com as investigações e fornecer o seguro médico à motorista. Abalada, Larissa relata estar com crises de ansiedade e medo de voltar a trabalhar.

A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento não há informações sobre a identificação e convocação do agressor.