Polícia Militar auxilia gestante em trabalho de parto a chegar ao hospital em Taboão da Serra

Direto da redação

Na manhã da última terça-feira (17), policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em patrulhamento pela Avenida Laurita Ortega Mari, no Parque Pinheiros, Taboão da Serra/SP, foram acionados por um motorista de aplicativo visivelmente agitado. Ele transportava uma passageira grávida, em trabalho de parto, que precisava chegar com urgência ao Pronto Socorro Antena.

Rapidamente, os policiais ligaram as sirenes e abriram caminho pelas ruas, garantindo que o veículo chegasse à unidade de saúde o mais rápido possível. Durante o trajeto, eles também se comunicaram com a equipe médica, que prontamente se preparou para a chegada da parturiente.

Ao chegar ao Pronto Socorro, a equipe médica estava à espera e imediatamente iniciou os primeiros atendimentos. A gestante foi encaminhada ao centro obstétrico, onde deu à luz a uma menina, chamada Isis, em um momento de grande emoção e alívio.