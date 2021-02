PM encontra drogas dentro de botijão de gás em Taboão da Serra

Direto da redação

Na noite desta segunda-feira (8) três pessoas foram presas por tráfico de drogas em Taboão da Serra. Segundo a Polícia Militar, equipes estavam fazendo patrulhamento quando avistaram dois homens em um carro saindo em alta velocidade de uma casa. Os agentes acompanharam o carro e deram ordem de parada.

Um dos bandidos desceu do veículo, confessou que transportava drogas em uma mala e que tinha outro local com entorpecentes escondidos. Ele foi preso e entregou as chaves deste depósito. O homem que o acompanhava conseguiu retornar para casa de onde haviam saído. Lá, os militares encontram o segundo acusado acompanhado de uma mulher.

Em revista à casa, perceberam que havia três parafusos no batente de uma das paredes do banheiro. Ao retirar o batente, constatou-se que o local era um esconderijo de drogas. A mulher confessou que recebia R$600 para guardar os entorpecentes. Já o terceiro acusado disse que não sabia de nada.

Os policias acionaram uma segunda equipe para fazer a vistoria do outro local indicado. Lá, ninguém foi encontrado, mas, como dito pelo suspeito, foi localizado um botijão de gás com um fundo falso, onde se escondia porções de drogas diversas além de dinheiro.

No total, cerca de 1.430 unidades de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína foram confiscados. Já em um terceiro endereço, na casa do primeiro preso, foram confiscados cerca de R$ 1.600 em espécie. Os três envolvidos foram presos em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia Central de Taboão da Serra, onde é investigado.