Moradora de Taboão da Serra foi indicada ao prêmio de melhor atuação solo no Festival Internacional de Teatro de Guaranésia

Por Samara Matos, na redação

No último sábado (6) os atores Carol Frattini e Renan Mozzer, do Grupo Lakuna de Teatro, apresentaram a cena “Porto da Morte” na Mostra de Cenas Curtas do Festival Internacional de Teatro de Guaranésia, o FETEG 5º Ato. Esta edição do festival aconteceu online e as cenas foram transmitidas ao vivo pelo YouTube.

A cena ganhou o prêmio de melhor direção para Renan Mozzer, e foi indicada como melhor atuação solo para Carol Frattini, moradora de Taboão da Serra. O texto é de Marcus di Bello, com inserção de monólogos escritos pelos próprios atores.

“Porto da Morte” fala de chegadas, partidas e a exaustão dos relacionamentos de forma metafórica, onde um casal conversa sobre navios e viagens enquanto se aproximam e se afastam um do outro.

Esse é o terceiro festival que o grupo apresenta “Porto da Morte”, que acumula 5 indicações e 2 prêmios. O anterior foi de Melhor Atriz para Carol Frattini no 3º TALFEST de Águas de Lindóia.