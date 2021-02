Embu das Artes termina 2020 com saldo positivo na geração de empregos e prêmio do Sebrae-SP

Por Allan dos Reis, na redação

Mesmo com o fechamento dos comércios durante a pandemia do novo coronavírus ao longo de 2020, a cidade de Embu das Artes conseguiu fechar o ano com saldo positivo na geração de empregos formais. Foram 175 empregos com carteira assinada, curiosamente desempenho melhor que 2019.

Além de fechar com saldo positivo, o município foi um dos destaques do Prêmio “Suporte ao Empreendedor na Pandemia”, oferecido pelo Sebrae-SP, que destacou ações do poder público ao longo do ano.

“O nosso árduo trabalho em meio a pandemia não para de ser reconhecido. Após diversas homenagens por sermos a primeira cidade do país a construir um hospital campanha em combate ao vírus, acabamos de receber do SEBRAE o prêmio de 3º lugar de empreendedorismo em meio a pandemia”, celebrou o prefeito Ney Santos (Republicanos).

Ranking do Emprego na região do Conisud

Cotia: + 1.185 empregos

Embu das Artes: + 175 empregos

Embu-Guaçu: + 110 empregos

Itapecerica da Serra: + 428 empregos

Juquitiba: – 700 empregos

São Lourenço da Serra: – 371 empregos

Taboão da Serra: -2.056 empregos

Vargem Grande Paulista: + 297 empregos