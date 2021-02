Direto da redação

Na tarde desta terça-feira (4), um homem de 38 anos ficou gravemente ferido após cair da laje na residência do bairro Jardim São Judas. O homem já foi socorrido e levado ao Hospital Geral do Pirajussara.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros de altura. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores e a vítima foi socorrida com fratura na cabeça e trauma na costela.