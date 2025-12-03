PM prende homem que invadiu e furtou equipamentos de colégio no Jardim Mituzi

Direto da redação

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (2) após invadir e furtar equipamentos do Colégio São Lucas, localizado na Rua Digenir Pedro de Campos, no Jardim Mituzi, em Taboão da Serra. A ação ocorreu por volta das 22h59, quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de atitude suspeita.

Segundo a PM, ao chegar ao local, a equipe flagrou o suspeito tentando fugir pelo telhado da escola. No mesmo momento, o secretário do colégio – que reside no imóvel – saiu pelo portão pedindo socorro e afirmando que a escola estava sendo furtada.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o indivíduo cinco notebooks (dois Samsung, um Dell e dois Lenovo), um projetor Acer, um celular Samsung M52 e um fone de ouvido Bluetooth, todos pertencentes à unidade escolar.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. O secretário da escola também compareceu ao DP e apresentou as imagens de segurança que registraram a ação.

O delegado de plantão registrou boletim de ocorrência por furto e determinou a prisão do indivíduo, que permaneceu à disposição da Justiça. Todas as medidas de polícia judiciária foram adotadas, e os equipamentos recuperados foram apreendidos para devolução ao colégio.