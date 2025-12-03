Espetáculos gratuitos resgatam lendas de Natal e Ano Novo no Raposo Shopping

Direto da redação

O Raposo Shopping recebe, ao longo do mês de dezembro, uma programação especial de espetáculos gratuitos que resgatam lendas e tradições de Natal e Ano Novo de diferentes culturas. As apresentações são encenadas pelo grupo Tricotando Palavras, conhecido por adaptar contos clássicos e narrativas populares em histórias cheias de fantasia, emoção e aventura. As sessões acontecem aos domingos, sempre às 18h, na Praça de Alimentação.

A programação reúne quatro contações teatrais que destacam temas como solidariedade, coragem e os símbolos presentes no imaginário festivo. No dia 7 de dezembro, o público acompanha “A Lenda do Pinheirinho”, que mostra como um pequeno pinheiro se tornou um dos principais símbolos do Natal.

No dia 14 de dezembro, será apresentado “Como a aranha salvou o Menino Jesus”, história que reconta a fuga da Sagrada Família para o Egito e o papel inesperado de uma pequena aranha na proteção do Menino Jesus.

Já no dia 21 de dezembro, o espetáculo “O primeiro sorriso do Menino Jesus” traz a narrativa de um ser simples que consegue arrancar o primeiro sorriso da Criança Divina.

Encerrando o ciclo, no dia 28 de dezembro, o grupo apresenta “A Lenda de Nian”, que explica as origens das tradições do Ano Novo Lunar por meio da história de uma criatura lendária temida pelas aldeias.

Com apresentações acessíveis e temática voltada para toda a família, o projeto busca fortalecer o acesso à cultura e manter viva a tradição das lendas que atravessam gerações.

Serviço — Tricotando Palavras no Raposo Shopping

Local: Praça de Alimentação – Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista, São Paulo (SP)

Datas: 7, 14, 21 e 28 de dezembro

Horário: 18h

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita