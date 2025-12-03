loader-image
temperature icon 29°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Prefeitura de Itapecerica da Serra prorroga anistia de dívidas até 23 de dezembro

Compartilhar notícia

Direto da redação 

A Prefeitura de Itapecerica da Serra prorrogou até o dia 23 de dezembro o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis), que oferece descontos em multas e juros de dívidas municipais. A extensão foi oficializada por meio do Decreto 3.961/2025 e atende à alta procura de contribuintes interessados em regularizar seus débitos.

Instituído pela Lei nº 3168/2025, o programa concede abatimentos que podem chegar a 100%, dependendo da forma de pagamento escolhida. A iniciativa vale para dívidas de IPTU e outros débitos inscritos na Dívida Ativa do município.

Condições oferecidas pelo Refis 2025

Os contribuintes podem escolher entre diferentes opções de parcelamento:

  • 1 a 6 parcelas100% de desconto nas multas e juros;

  • 7 a 12 parcelas75% de desconto nas multas e juros;

  • 13 a 24 parcelas50% de desconto nas multas e juros;

  • 25 a 60 parcelas – desconto não aplicável; pagamento integral das multas e juros.

Onde solicitar a adesão

A adesão deve ser feita presencialmente no Departamento de Dívida Ativa e Execução Fiscal, localizado no:

📍 Complexo Administrativo da Prefeitura
Av. Eduardo Roberto Daher, 1.135 – Itapecerica da Serra

O município reforça que esta é uma oportunidade para quem deseja regularizar sua situação fiscal ainda em 2025, evitando novos acréscimos e garantindo mais facilidade no pagamento.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.