Prefeitura de Itapecerica da Serra prorroga anistia de dívidas até 23 de dezembro

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra prorrogou até o dia 23 de dezembro o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis), que oferece descontos em multas e juros de dívidas municipais. A extensão foi oficializada por meio do Decreto 3.961/2025 e atende à alta procura de contribuintes interessados em regularizar seus débitos.

Instituído pela Lei nº 3168/2025, o programa concede abatimentos que podem chegar a 100%, dependendo da forma de pagamento escolhida. A iniciativa vale para dívidas de IPTU e outros débitos inscritos na Dívida Ativa do município.

Condições oferecidas pelo Refis 2025

Os contribuintes podem escolher entre diferentes opções de parcelamento:

1 a 6 parcelas – 100% de desconto nas multas e juros;

7 a 12 parcelas – 75% de desconto nas multas e juros;

13 a 24 parcelas – 50% de desconto nas multas e juros;

25 a 60 parcelas – desconto não aplicável; pagamento integral das multas e juros.

Onde solicitar a adesão

A adesão deve ser feita presencialmente no Departamento de Dívida Ativa e Execução Fiscal, localizado no:

📍 Complexo Administrativo da Prefeitura

Av. Eduardo Roberto Daher, 1.135 – Itapecerica da Serra

O município reforça que esta é uma oportunidade para quem deseja regularizar sua situação fiscal ainda em 2025, evitando novos acréscimos e garantindo mais facilidade no pagamento.