Embu das Artes recebe 468 novos apartamentos do programa Casa Paulista

O Governo de São Paulo entregou, nesta terça-feira (2), 468 apartamentos do Programa Casa Paulista em Embu das Artes. O investimento foi de R$ 84,2 milhões, com financiamento da CDHU pela modalidade Carta de Crédito Associativo (CCA). O vice-governador Felício Ramuth e o secretário de Habitação, Marcelo Branco, participaram da entrega das chaves.

As moradias fazem parte de dois empreendimentos — Fama Exclusive I e Fama Exclusive II — cada um com 234 unidades de 48 m², distribuídas em torres de nove pavimentos. Os condomínios contam com área de convivência, jardins, playground e salão de festas. Quinze apartamentos são adaptados para pessoas com deficiência.

Durante a cerimônia, o vice-governador destacou o avanço das políticas habitacionais no estado, que já soma 72 mil unidades entregues e 120 mil em construção. O secretário Marcelo Branco reforçou o papel das parcerias com movimentos habitacionais e afirmou que o foco é garantir moradia digna para quem mais precisa.

A entrega marcou a realização do sonho de muitas famílias. A professora Fabiana dos Santos Barros, 39 anos, esperou 23 anos pagando aluguel. A emoção também marcou a vida de Cristiane da Silva Arruda, 40 anos, que viveu quase duas décadas de dificuldades com aluguel. Para a assistente administrativa Tabata Cristina Carvalho, 37 anos, o momento foi especial por celebrar a conquista ao lado do marido e do filho pequeno.

As unidades foram financiadas com juro zero para famílias de até cinco salários mínimos. Os beneficiários só começam a pagar a primeira parcela 30 dias após receber as chaves, sem custos durante a fase de obras. O governo também cobriu ITBI, registro e seguro, garantindo que o processo fosse mais acessível.

Em Embu das Artes, a CDHU já contratou cerca de 2,9 mil moradias, com 1.854 entregues. Com este empreendimento, mais de 7,7 mil unidades já foram disponibilizadas pela modalidade CCA na atual gestão, que ainda investe em outras 13,2 mil moradias em construção na Região Metropolitana.