Nego Marcos faz apresentação única de “Nem Tudo é Tragédia” em SP nesta sexta (5)

Direto da Redação

Cria da periferia de Taboão da Serra, Nego Marcos sobe ao palco nesta sexta-feira (5) com o show de stand-up “Nem Tudo é Tragédia”, onde ele compartilha histórias – de ex-presidiário a artista. O show é na Artéria Loft, pertinho do metrô Paulista, às 20h. O ingresso (com a taxa) custa R$ 44.

No show do Nego Marcos, os momentos difíceis viram cena cômica. Ele cria atalhos entre dor e humor e entrega reflexões que batem forte, mas entram macias. É aquele tipo de apresentação que faz você rir, pensar e perceber que ninguém é só o que viveu.