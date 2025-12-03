loader-image
Nego Marcos faz apresentação única de “Nem Tudo é Tragédia” em SP nesta sexta (5)

Direto da Redação

Cria da periferia de Taboão da Serra, Nego Marcos sobe ao palco nesta sexta-feira (5) com o show de stand-up “Nem Tudo é Tragédia”, onde ele compartilha histórias – de ex-presidiário a artista. O show é na Artéria Loft, pertinho do metrô Paulista, às 20h. O ingresso (com a taxa) custa R$ 44.

No show do Nego Marcos, os momentos difíceis viram cena cômica. Ele cria atalhos entre dor e humor e entrega reflexões que batem forte, mas entram macias. É aquele tipo de apresentação que faz você rir, pensar e perceber que ninguém é só o que viveu.

SERVIÇO:

Nego Marcos – Nem Tudo é Tragédia

Dia 5 de dezembro (sexta-feira) / Horário: 20h

Local: Artéria Loft (Rua da Consolação, 2264 – pertinho do metrô Paulista)

Comprar Ingresso: R$ 40 + R$ 4 taxa

