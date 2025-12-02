loader-image
GCM de Taboão da Serra inicia ‘Operação Volume Zero’ em dezembro para coibir som alto e escapamentos adulterados

Direto da redação 

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra dará início, neste mês de dezembro, à Operação Volume Zero, ação especial voltada a combater a perturbação do sossego público causada por motos e carros com escapamentos irregulares ou som acima do permitido. O objetivo é garantir mais tranquilidade e segurança para os moradores, especialmente em um período de maior circulação pela cidade.

A operação será amparada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O artigo 230, inciso XI, estabelece como infração grave circular com descarga livre ou silenciador adulterado. Já o artigo 228 prevê penalidades para veículos com som em volume ou frequência capaz de incomodar a população.

Com tolerância zero, a GCM realizará fiscalização intensificada, autuações e demais medidas legais contra veículos que provoquem poluição sonora.

A Operação Volume Zero está alinhada ao aumento das denúncias e à necessidade de ordem pública, sobretudo no encerramento do ano, quando eventos, motos e carros com modificações irregulares costumam se tornar mais frequentes nas ruas.

