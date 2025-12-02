Câmara Municipal celebra Medalha Zumbi dos Palmares e homenageia 26 personalidades que fortalecem a luta pela igualdade racial

Da CMTS
A Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou, na noite de quarta-feira, dia 26 de novembro, a sessão solene de entrega da Medalha Zumbi dos Palmares, reunindo autoridades, lideranças comunitárias e representantes de diversos segmentos sociais. Ao todo, 26 personalidades foram homenageadas por suas contribuições na valorização da cultura afrodescendente, na promoção da igualdade racial e no combate ao racismo no município e na região.
A honraria é concedida anualmente em novembro, mês em que o país celebra o Dia da Consciência Negra, reforçando o compromisso da cidade com a memória, a resistência e a representatividade da população negra.
A cerimônia teve início às 20h, no plenário da Câmara, com a interpretação dos hinos Nacional e de Taboão da Serra pela taboanense Luiza Martins, participante do programa The Voice Kids. Em seguida, o presidente do Legislativo, Carlinhos do Leme, convidou os vereadores e o prefeito Engenheiro Daniel para compor a mesa.
Carlinhos do Leme destacou o significado da solenidade e o simbolismo da medalha. “O Dia da Consciência Negra não é apenas uma data no calendário, é um chamado à memória, ao reconhecimento e à reparação. Em Taboão da Serra, onde a diversidade molda nossa identidade, celebrar este dia significa reafirmar o compromisso com a igualdade racial e com a valorização das histórias que construíram nossa cidade”, afirmou.
O prefeito Engenheiro Daniel também subiu à tribuna e ressaltou sua satisfação em participar da homenagem. “O primeiro ponto é parabenizar a Câmara Municipal. Hoje encontrei muitos amigos sendo homenageados e isso me deixa muito feliz. São pessoas que não fazem parte da política, mas que têm enorme importância para a nossa cidade. Cada uma, dentro do seu segmento — professores, profissionais da saúde, do esporte, da educação — deixou sua marca e fez a diferença no presente ou no passado. Ver essas trajetórias reconhecidas aqui é motivo de orgulho”, disse.
Ao encerrar a solenidade, o presidente da Casa fez uma reflexão sobre o papel do poder público na valorização das lideranças negras. “A entrega da Medalha Zumbi dos Palmares representa mais do que uma homenagem: é um gesto de respeito às lideranças negras que, com coragem e resistência, transformam realidades e abrem caminhos para as novas gerações. Quando o poder público reconhece essas trajetórias, fortalece toda a sociedade e reafirma que não há futuro possível sem justiça, dignidade e protagonismo negro”, declarou Carlinhos do Leme.
O evento reuniu secretários municipais, autoridades de cidades vizinhas e moradores de Taboão da Serra e região, reforçando o compromisso coletivo com políticas e ações de combate ao racismo e promoção da igualdade racial.
Homenageados com a Medalha Zumbi dos Palmares – Edição 2025
Vereador Anderson Nóbrega
Wellington Carfi dos Santos / Diego de Souza Gama Silva
Vereador Carlinhos do Leme
Marcos Vinícius Carvalho Clemente de Araújo / Elvis Ricardo
Vereador Celso Gallo
Jonatas Machado Gomes / Edvanio Rodrigues Santos (Zeca)
Vereador Donizete
José Carlos Thomé / Osvaldo Elias Teixeira de Jesus
Vereador Dídio Conceição
Romeu Aranha / Gilson Sales dos Santos
Vereadora Joice Silva
Niracilene Lima Queiroz / Andréa Gonçalves de Almeida Ferreira
Vereador Nezito
Maria Madalena de Jesus Macedo / Daniela Lizalaine Medeiros de Jesus
Vereadora Professora Najara Costa
Bárbara Bezerra da Cruz / Tereza Cristina Procópio
Vereador Enfermeiro Rodney
Viviane Pereira Cesar / Willian Augusto Ribeiro da Silva
Vereador Dr. Ronaldo Onishi
Hércules da Silva Macedo (Le Moraes) / Mara Tiburcio
Vereador Sandro Ayres
João Pires dos Santos (In Memoriam) / Wagner Luis Chelotti
Vereadora Thamires de Cássia
Idelvo José Corrêa Junior / Christiane de Oliveira Abadio
Vereador Wanderley Bressan
Abner Augusto Lima (Magrão) / Pe. Renilson Ferreira Martins