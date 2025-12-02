Calor, chuva à tarde e clima abafado marcam o início de dezembro em Taboão da Serra e região

Por Samara Matos, na redação

Dezembro começou com clima típico de pré-verão em Taboão da Serra e região: temperaturas elevadas, sensação de tempo abafado e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas principalmente no período da tarde. Nesta terça-feira (2), os termômetros variam entre 18 °C e 28 °C. O sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, mas a influência de uma frente fria deve provocar temporais à tarde e à noite, exigindo atenção para quem estiver na rua.

Na quarta-feira (3), o padrão se repete, com mínima de 18 °C e máxima de 24 °C e chuva prevista novamente durante a tarde. A partir de quinta-feira (4), o tempo começa a mudar: o dia deve permanecer nublado, mas sem expectativa de chuva, com temperaturas mais amenas, entre 16 °C e 23 °C. Já na sexta-feira (5), o céu segue encoberto, com poucas aberturas de sol e máxima de 24 °C.

A variação térmica e a alta umidade do ar devem permanecer ao longo da semana, mantendo a sensação de abafamento. Moradores de Taboão da Serra e das cidades vizinhas precisam ficar atentos às mudanças rápidas no clima e redobrar os cuidados com hidratação e guarda-chuva sempre à mão.