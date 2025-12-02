Conta de luz fica mais barata em dezembro com mudança da bandeira tarifária para amarela

Por Samara Matos, na redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou nesta sexta-feira (28) que a bandeira tarifária passará da vermelha patamar 1, usada em novembro, para a amarela em dezembro. Com a mudança, o consumidor deixa de pagar R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos e passa a pagar R$ 1,885 por 100 kWh.

Segundo a ANEEL, a redução ocorre devido a condições de geração de energia mais favoráveis com a chegada do período chuvoso. A previsão de chuvas para dezembro é maior do que a registrada em novembro, embora ainda abaixo da média histórica, o que mantém necessário o acionamento de termelétricas para atender à demanda.

A agência também destacou que a geração de energia solar é intermitente e não fornece eletricidade de forma contínua, principalmente à noite e nos horários de maior consumo.

O sistema de bandeiras tarifárias, criado em 2015, indica os custos reais da energia: verde sem acréscimo, amarela com custo moderado e vermelha com custo maior. A medida ajuda os consumidores a entender a conta de luz e estimula o uso consciente de energia elétrica.

Nos últimos meses, a ANEEL aplicou a bandeira vermelha patamar 1 em outubro e novembro e a vermelha patamar 2 em agosto e setembro, quando o acréscimo chegava a R$ 7,87 por 100 kWh. Com a mudança para a bandeira amarela em dezembro, a expectativa é de alívio no bolso dos consumidores.

A ANEEL reforça a importância do uso responsável da energia elétrica para evitar desperdícios e contribuir com a sustentabilidade do setor.