PodCast Na Redação: Adriana Bonfim fala sua história de superação e da criação do canal Dica da Drika

Direto da Redação

A convidada do “PodCast Na Redação” na quinta-feira (6) foi Adriana Bonfim, moradora do Jardim Panorama, em Taboão da Serra. Ela é criadora do canal Dica da Drika, onde ensina a elaboração de pratos de forma bem simples. Do bobó de camarão ao geladinho. A advogada Andreia Cristillo, amida de Adriana, também participou do bate-papo, que durou quase 1h30.

A história da Drika, como é conhecida, é cheia de superação. Baiana, veio para São Paulo aos 10 anos e – desde então – sua rotina é de muito trabalho. Aos 15 anos ficou grávida das suas filhas gêmeas. Anos mais tarde nasceu seu terceiro filho.

Sonhando com o sucesso, ela já cantou no programa de calouro do SBT – e deu uma palhinha durante a live. Mesmo não sendo expert em redes sociais, convenceu uma das netas a gravar a elaboração de um prato para postar nas redes sociais. O seu primeiro vídeo no TikTok foi tentando fazer um caramelo, mas deu tudo errado. Mas nas redes sociais, foi um sucesso, com mais de 1,6 milhão de views.

Se você não assistiu a live e quer conhecer uma história de superação e sucesso, clique no vídeo abaixo.