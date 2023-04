Gestão Aprígio: Prefeitura troca gestora de Prontos Socorros e UPA e cobra melhoria no atendimento médico

Direto da Redação

Desde o útlimo sábado (8), a gestão dos Serviços de Urgência e Emergência de Taboão da Serra está sob responsabilidade da AHBB (Associação Hospitalar Beneficente do Brasil) com quem a Prefeitura de Taboão da Serra firmou contrato emergencial, enquanto finaliza o processo licitatório. O valor dos dois contratos juntos somam R$ 54,8 milhões por seis meses.

Nos últimos 10 anos, a gestão do PS e Maternidade do Antena, do Pronto Socorro Infantil (PSI) e da UPA Dr. Akira Tada era responsabilidade da Organização Social SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), que chegou a tentar – sem sucesso – barrar o processo licitatório na Justiça. Porém, desde o início da gestão Aprígio, as críticas tanto da classe política, quanto dos munícipes se intensificaram. Não era difícil ouvir reclamações da falta de médicos e mal atendimento.

Ao Taboão em Foco, o secretário de administração Wagner Eckstein Júnior afirma que “os munícipes vão perceber a melhora e agilidade no atendimento médico do município” e que essa mudança era necessária. Ele garante que outras ações – em breve – serão anunciadas. Uma delas, aliás, vai agilizar a contratação de médicos para Taboão da Serra.