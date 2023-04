Projeto Samba com a Gente acontecerá em Taboão da Serra no domingo (16) no Cemur

Diretor na redação

O projeto Samba com a Gente irá acontecer pela primeira vez em Taboão da Serra no domingo, 16/04, no CEMUR, das 14h às 22h e contará com a presença de diversos artistas como Almirzinho Serra, Fabiano Sorriso, Os Pretos, Jônatas Petróleo, Grupo Samba da Villa, Baile do Marcelinho, Cláudio Febem e Feira Afro.

O evento é uma realização da Feijoada do Ogum, Fernanda Moreno produções e Pâmela Alves produções, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, através da Secretaria de Cultura e Turismo (SEC).

Os ingressos para a festividade já estão no segundo lote a partir de R$25, no dia também serão vendidos, consultar valores na portaria. Além do ingresso, quem puder, poderá realizar a doação de 1kg de alimento não perecível, que será encaminhado para o Banco de Alimentos da cidade para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social e alimentar.

“A Secretaria de Cultura e Turismo incentiva e apoia eventos organizados por pessoas da nossa cidade. Disponibilizamos um espaço para que as pessoas tenham a oportunidade de curtir com seus amigos. É um momento também de oportunizar e dar visibilidade para talentosos artistas de Taboão”, concluiu a secretária da SEC, Nil Félix

“Estamos muito animados para apresentar um dia com muita música, dança, comidas e bebidas deliciosas, uma festa que irá trazer o melhor do samba brasileiro. Nossa equipe de organização está preparando tudo com muito carinho para que seja um evento inesquecível para aqueles que irão participar. Chame a família, amigos e venham para o Samba com a gente”, convidou Clayton Luiz que faz parte da organização do evento.

Serviço:

Projeto Samba com a Gente

Dia: 16/04

Horário: Das 14h às 22h

Local: CEMUR – Praça Nicola Vivilechio, 151 – Jd. Bontempo

Entrada: Ingressos a partir de R$25 e na portaria consular valores. Doe 1 kg de alimento e ajude famílias que precisam

Informações e reservas: 11 96036-7830 (Pâmela) / 11 94639-0788 (Fernanda)