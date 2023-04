Prefeitura no Seu Bairro acontece na UBS Jardim Record no sábado (15) em Taboão da Serra

Direto da redação

O Governo Municipal de Taboão da Serra realiza este mês uma nova edição do Prefeitura no Seu Bairro, iniciativa que leva diversos programas e serviços para mais perto da população. A ação será no sábado, 15/04, das 10h às 16h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Record, na Rua Imaruí, 47. O Prefeitura no Seu Bairro é organizado pela Secretaria de Gestão Estratégica (SGE) e conta com apoio de todas as secretarias municipais.

“O Prefeitura no seu bairro chega na terceira edição. Já beneficiamos o Pirajuçara, Jardim Santo Onofre e região, e agora chegou a vez dos moradores do Jardim Record e Ponte Alta receberem essa ação que reúne diversos programas em um só lugar”, afirma o prefeito Aprígio.

Dr. Allan Mohamed, secretário de Gestão Estratégica, afirma que o Governo Municipal não para. “O Governo Aprígio está sempre trabalhando para promover dignidade para o povo de Taboão da Serra e nessa iniciativa todas as secretarias se reúnem para disponibilizar o que há de melhor. Contamos com a presença de todos”, declara.

Serviços e programas disponíveis

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá atividades de saúde e bem-estar, como acolhimento com enfermagem, atualização vacinal, coleta de papanicolau, testes rápidos, consulta médica e ginecológica, planejamento familiar, Auxílio Brasil/Bolsa Família, Central Reguladora e avaliação bucal.

Na área de saúde animal, haverá vacinação antirrábica e cadastro de cães e gatos para castração e microchipagem pelo Centro de Controle de Zoonoses.

O Procon Municipal, que faz parte da Secretaria de Assuntos Jurídicos, promoverá atendimentos sobre relações de consumo. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Taboão da Serra fará orientação jurídica gratuita.

A Coordenadoria da Mulher e a Patrulha Guardiã Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal, também estarão presentes para falar com a população sobre violência doméstica.

O Fundo Social de Solidariedade levará o Varal Solidário, projeto para doação de roupas e calçados para quem mais precisa. O Banco de Alimentos também realizará doações. Já a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) fará orientações para atualizações do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

Também haverá Oficina de Beleza, com cortes de cabelo masculino, feminino e esmaltação de unhas.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), por sua vez, estará com a Casa do Empreendedor, que reúne o Banco do Povo Paulista e o Sebrae Aqui, cujos atendimentos serão voltados à capacitação, orientações sobre MEI, CPNJ e concessão de microcrédito para empreendedores formais e informais.

O Emprega Taboão também fará parte da ação, para recebimento de currículos e orientações para quem deseja voltar ao mercado de trabalho.

Por meio do Cidadania Itinerante, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Justiça e Cidadania e do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Feitiço da Vila, será possível fazer a emissão de 2ª Via de certidões de nascimento, casamento e óbito.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (SDUHMA) fará ação informativa sobre regularização fundiária de imóveis.

Através do projeto Educamais, haverá cadastro para o cursinho pré-vestibular Educafro, e inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Educação (SEDUC).

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM) levará o projeto Educação para o Trânsito, que de forma lúdica sobre ensina as crianças sobre a importância de seguir as leis de trânsito para preservar vidas.

Já as Secretarias de Esportes e Lazer (SEMEL) e de Cultura e Turismo (SEC), farão apresentações de ballet, de esportes variados, pintura facial, animação com o Palhaço Joel. Também haverá brinquedos infláveis para as crianças se divertirem.

Serviço:

Prefeitura no seu bairro

Quando: 15/04, das 10h às 16h

Local: UBS Jardim Record – Rua Imaruí, 47, Jardim Record.