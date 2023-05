Podcast Na Redação: Ahmad Jr. fala sobre o empreendimento Conceito Taboão e ensina técnicas de vendas

Direto da Redação

O entrevistado do Podcast Na Redação de quinta-feira (18) foi o gestor comercial do Conceito Taboão, Ahmad Júnior. Ele falou sobre o empreendimento residencial, que será construído em Taboão da Serra, perto do Shopping Taboão, com lazer completo e contemplado pelo programa Minha Casa Minha Vida.

Ahmad falou da sua experiência no ramo de imóveis e deu uma aula de como obter sucesso em lançamentos imobiliários. A conversa teve a presença do jornalista Marcelo Valadão.

Assista a entrevista completa abaixo: