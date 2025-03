Polo Cemur da Escola Municipal de Artes recebe inscrições até 14 de março

Direto da PMTS

A Secretaria de Cultura e Turismo (SEC) de Taboão da Serra prorrogou, até o dia 14 de março, as inscrições para os cursos e oficinas ministrados no Polo Cemur da Escola Municipal de Artes. As vagas são limitadas e é necessário comparecer na Rua Levi de Souza e Silva, 33, Jardim Bontempo, para efetuar a inscrição. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (exceto feriado e ponto facultativo).

Há vagas para os cursos de teatro, desenho, artes manuais, percussão, flauta transversal e musicalização infantil. A idade mínima para participar das atividades é 7 anos, a depender da modalidade.

Para se inscrever é necessário levar documento oficial com foto e CPF (original com cópia simples), foto 3×4 e comprovante de residência. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável para se inscrever.

“Já abrimos as inscrições para aulas nos Polos do Parque das Hortênsias, Núcleo Cultural CSU, Centro de Cultura e Esporte e agora chegou a vez do Polo Cemur. Estamos ansiosos para iniciar as atividades e garantir que os moradores tenham acesso a cursos e oficinas de qualidade.”, declara o secretário de Cultura e Turismo, Maestro Edison.

Serviço:

Secretaria de Cultura e Turismo

Escola Municipal de Artes – Polo Cemur

Rua Levi de Souza e Silva, 33, Jardim Bontempo

Telefone: (11) 4788-3888

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (exceto feriado e ponto facultativo)