Santander oferece 20 mil bolsas de estudo para Curso de Excel com Inteligência Artificial

O Santander Universidades, em parceria com a edtech DIO, está disponibilizando 20 mil bolsas de estudo 100% gratuitas para o curso “Excel para Dados com Inteligência Artificial”. As inscrições vão até 20 de abril pelo Santander Open Academy.

Com uma carga horária de 26 horas, o curso oferece uma experiência completa, incluindo aulas práticas, mentorias ao vivo e um certificado ao final. Os participantes aprenderão desde o básico do Excel até a criação de dashboards interativos, automação de processos e integração com o Microsoft Copilot.

O conteúdo abrange:

– Manipulação e estruturação de tabelas

– Criação de tabelas dinâmicas para análise de dados

– Uso de fórmulas para automação

– Introdução a dashboards interativos

– Projetos práticos, como um organizador de declaração de imposto de renda e um dashboard de vendas do Xbox

Desde o início da parceria, mais de 200.000 bolsas já foram distribuídas pelo Santander, com foco em inclusão, destinando 45.348 bolsas para mulheres, 48.672 para pessoas negras e pardas e 2.940 para pessoas com deficiência.