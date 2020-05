Por “excesso de zelo”, Prefeitura aguarda parecer para repor inflação no salário dos servidores

Por Allan dos Reis, na redação

Os servidores públicos de Taboão da Serra terão que esperar por mais alguns dias para receber a reposição salarial automática, referente à inflação dos últimos 12 meses. A data-base para o reajuste é 1º de maio e está calcula em 4,48%. Em 2019, após muitos anos sem reposição salarial, o reajuste foi de 9%.

Em audiência pública nesta sexta-feira (29) na Câmara Municipal, o secretário de finanças da Prefeitura de Taboão da Serra, Adelço Buhrer explica que “por excesso de zelo”, a administração esperou a sanção presidencial do projeto de lei de ajuda a Estados e Municípios, feito na noite do dia 27 de maio. Nele, há proibição de reajuste a servidores públicos.

“Vamos fazer a complementação assim que ficar claro o entendimento de que a gente possa fazer. A lei ainda é um pouco dúbia, mas o prefeito [Fernando Fernandes] entende que tem que ter o aumento. Mas assim que a gente tirar essa dúvida, será feita uma folha de pagamento complementar. Foi um excesso de zelo por nossa parte”, explica Buhrer.

Ele completa que a lei foi sancionada por Bolsonaro na quarta (27) à noite, mas a Prefeitura enviou ao banco a folha de pagamento na quarta, durante expediente bancário, para que pudesse ser processada e entrar na conta nesta sexta.

“Todos estavam na expectativa da sanção presidencial do projeto de ajuda a Estados e Municípios. No que lemos, constava que uma das obrigações para fazer jus ao repasse de complementação do que os municípios perderam, no nosso caso, perdemos 12 milhões e seiscentos mil reais, e vamos ter um repasse de cerca de 8 milhões de reais durante quatro meses”, diz.Ele reforça que – se a lei permitir – será feito o pagamento retroativo a partir do mês de maio.