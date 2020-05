Lojistas do Shopping Taboão querem mesmo tratamento que São Paulo e reabertura da economia

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

Na manhã desta quinta-feira (28), um grupo de lojistas do Shopping Taboão se reuniu com o prefeito Fernando Fernandes (PSDB) para discutir um plano de reabertura da economia de Taboão da Serra. Eles querem que o município seja tratado pelo governador João Dória da mesma maneira que a capital paulista.

“A reunião é para saber como será o processo de flexibilização na cidade. A gente fica agoniado. De um lado não pode abrir e do outro muito comerciante pequeno quebrando. E a gente vem representando os comerciantes do shopping, mas é um problema da cidade inteira. […] Pedimos apenas que, o que der para São Paulo dê para a gente também”, afirma Ali Sati, presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Taboão.

Ele justifica. “O Shopping Jardim Sul fica a 2 km daqui. Tem rua que de um lado é São Paulo e do outro é Taboão. Então não tem porque abrir São Paulo e fechar Taboão da Serra. Ele disse que vai levar esse pleito ao governador”, completa.

Odenir Moreira, da Doctor Feet, afirma que se a quarentena permanecer por mais tempo, os pequenos lojistas vão quebrar. Além disto, em todo país, os shoppings centeres abertos adotam protocolos sanitários rígidos.

“Nós representamos 97 lojistas do mesmo porte que a gente. E apesar do shopping ter sido muito condescendente com nosso pleito, a dificuldade para nós é muito grande em retomar a reabertura. Se permanecer fechado mais tempo, a maioria de nós não conseguir sobreviver. […] Nós estamos prontos para abrir, mas precisamos que as autoridades enxerguem que representamos 6,6% da população do município de Taboão da Serra em relação aos empregos que geramos. Não podemos ficar com a economia parada”, afirma Moreira.

Lojistas do Shopping Taboão se reúnem com o prefeito Fernando Fernandes. (Foto: Wladimir Raeder)

Ele reforça que o “shopping já tem os protocolos prontos” e que no país mais de 130 shoppings estão abertos e colocaram em operação as boas práticas apresentadas na Europa, Estados Unidos e Ásia. Além de Ali Sati, da Eurotur, e Odenir Moreira da Doctor Feet, também participaram da reunião Kléber (Lotérica), Danilo (Digipaper) e Silvio (Café do Ponto).

O prefeito Fernando Fernandes prometeu levar as demandas dos empresários ao governador João Dória. Durante a tarde, ele e outros prefeitos teriam reunião para discutir a respeito do “Plano São Paulo” de reabertura da economia.