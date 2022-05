Posto no CSU-Parque Pinheiros é lacrado por adulteração de combustível

De acordo com informações as bombas estavam armazenadas de forma irregular, sendo assim, possível manipuladar para enganar o consumidor na hora do abastecimento.

Nesta segunda-feira, 9 de maio, a Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), o Procon-SP e a Polícia Civil realizaram a 21ª etapa da Operação Combustível Limpo, na região da Grande São Paulo.

A força-tarefa tem a finalidade de combater fraudes e irregularidades em postos de combustíveis e contou com a presença do secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa.

As equipes do Ipem-SP. do Procon-SP e da Polícia Civil fiscalizaram três postos de combustíveis na ação, localizados no município de Taboão da Serra, nos bairros Jardim Record e Centro. Houve interdição parcial dos postos, além da aplicação de multas que podem chegar até R$ 1,5 milhão.

Foram encontradas irregularidades nos três postos, dentre elas: prejuízo ao consumidor por abastecer menos do que o pago; violação dos pontos de selagem das bombas; corpo estranho na bomba medidora; alteração nas características da bomba; tanques clandestinos, violação nos pontos de selagem dos instrumentos, fraude metrológica e uso indevido de bandeira.

Desde a sua criação, em outubro de 2021, a Operação Combustível Limpo fez 20 operações. As equipes do Ipem-SP fiscalizaram 94 postos nas cidades de São Paulo, Campinas, Guarujá, Santos, Osasco, Praia Grande, Registro, Santo André e São Bernardo do Campo. Destes, 48 estabelecimentos apresentaram irregularidades e foram autuados pelos fiscais do instituto.

Caso o cidadão identifique algum estabelecimento que apresente irregularidades, a denúncia pode ser feita para a Ouvidoria do Ipem-SP pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br.